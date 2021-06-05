الشرق الأوسط: وفد مصري يتفقد مطارات ليبيا لاستئناف الرحلات المباشرة

أفادت صحيفة الشرق الأوسط المهتمة بالشؤون الدولية إنه من المتوقع أن ينهي وفد من وزارة الطيران المدني المصرية مهمته لتفقد المطارات الرئيسية في ليبيا قبل استئناف الرحلات المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي.

وتأتي مهمتهم في أعقاب اجتماع القنصلية الليبية المصرية المشتركة الذي وافق على تسهيل السفر بين البلدين .

وقالت مصلحة المطارات الليبية إن الوفد تفقّد، مطار بنينا الدولي شرقي بنغازي وكان في استقبال أعضائها وفود من إدارتي الطيران والمطارات الليبية ، بالإضافة إلى ممثلين عن الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية.

واطلع الوفد على الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة في مطار بنينا وكما صرح مسؤول في هيئة المطارات الليبية لـ “الشرق الأوسط” ، إن الوفد لاحظ التزاماً بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة دولياً.

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