خطة لضخ سيولة نقدية في خزائن المصارف

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب سالم قنان وعضو مجلس النواب عائشة شلابي، ملف تحسين السيولة النقدية والرفع من القدرة الاقتصادية وتطويرها.

وتطرق الكبير خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المصرف الخميس إلى خطة المصرف لضخ الأموال لخزائن المصارف التجارية؛ لمواجهة الطلب على السيولة التي شهدت انفراجة خلال الأشهر القليلة الماضية؛ نتيجة بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض الشخصية، والتجار الراغبين في الحصول على الدولار عن طريق الاعتمادات لتوريد السلع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية