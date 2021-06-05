مشاركة دولة ليبيا في المنتدى الاقتصادي العالمي بروسيا

افتتح المنتدي الاقتصادي العالمي الروسي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور نخبة من السياسيين والاقتصاديين والمؤسسات المالية والاقتصادية ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم وبمشاركة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الليبي في روسيا.

تم خلال المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية التي تسهم في تحسين وتطوير الاقتصاد العالمي من خلال أوراق بحثية قدمت من اكاديميين مختصين في الاقتصاد تهدف لتوضيح الرؤى العالمية حول تطوير وتحسين مستوي الاقتصاد العالمي .

يذكر أن الوفد الليبي أجرى عدد من اللقاءات أهمها لقاءه مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي ميخائيل بقدانوف تمحورت حول عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ومساهمة روسيا في إعادة إعمار ليبيا بالإضافة للمساهمة في الاستثمارات في مجال الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم العالي .

وكذلك تم عقد لقاء مع نائب رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير عمرو كامل والفريق المرافق له حول إمكانية انضمام ليبيا ومساهمتها في هذا البنك لأجل دعم مشاريع القارة الأفريقية ، ويعد هذا البنك من البنوك الإفريقية الناجحة التي ساهمت في تمويل المصدرين والمستوردين في مجال التجارة الخارجية .

كما أن المنتدي الاقتصادي يعد من أهم المنتديات الاقتصادية العالمية بمشاركة نخب أممية في مجال تطوير الاقتصاد العالمي .

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