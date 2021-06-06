اقتصاد

وزير النفط والغاز يلتقي عميد بلدية مرادة

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 06 يونيو 2021 (وال) -ألتقى معالي وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس محمد إمحمد عون، بعميد بلدية مرادة، الأستاذ مصطفى الزواوي، وبحضور السيد عبد السلام أبو زعكوك من مكتب العلاقات بالوزارة.

و إستعرض السيد العميد العديد من القضايا التي تمس بلدية مرادة، منها: دمج خريجي التخصصات النفطية من البلدية بالقطاع، خصوصاً وأن بلدية مرادة تتوسط عدداً من الحقول النفطية، ويمر بمناطقها خطوط ضخ النفط إلى الموانئ النفطية.

و من جانبه، أكد معالي الوزير أن الوزارة لن تدخر جهداً لمعالجة المواضيع التي تدخل في أختصاصها، ومخاطبة الجهات الأخرى بالدولة للمواضيع التي تدخل في نظاق عمل الوزرات المختلفة. (وال – طرابلس) س خ / هــ ع

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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