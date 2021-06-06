وزير النفط والغاز يلتقي عميد بلدية مرادة

طرابلس 06 يونيو 2021 (وال) -ألتقى معالي وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس محمد إمحمد عون، بعميد بلدية مرادة، الأستاذ مصطفى الزواوي، وبحضور السيد عبد السلام أبو زعكوك من مكتب العلاقات بالوزارة.

و إستعرض السيد العميد العديد من القضايا التي تمس بلدية مرادة، منها: دمج خريجي التخصصات النفطية من البلدية بالقطاع، خصوصاً وأن بلدية مرادة تتوسط عدداً من الحقول النفطية، ويمر بمناطقها خطوط ضخ النفط إلى الموانئ النفطية.

و من جانبه، أكد معالي الوزير أن الوزارة لن تدخر جهداً لمعالجة المواضيع التي تدخل في أختصاصها، ومخاطبة الجهات الأخرى بالدولة للمواضيع التي تدخل في نظاق عمل الوزرات المختلفة. (وال – طرابلس) س خ / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال