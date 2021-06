بحث وفد ليبي إلى روسيا، ملف إعادة الإعمار، مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وتمحورت المباحثات خلال مشاركة الوفد في منتدى الاقتصاد العالمي في روسيا حول عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ومساهمة موسكو في إعادة إعمار ليبيا فضلا عن المساهمة في الاستثمارات في مجال الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم العالي.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة المالية بعقد لقاء مع نائب رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير السيد عمرو كامل والفريق المرافق له حول إمكانية انضمام ليبيا ومساهمتها في هذا البنك.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة المقترحة من الوفد غرضها دعم مشاريع القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن هذا البنك يعد من البنوك الإفريقية الناجحة التي ساهمت في تمويل المصدرين والمستوردين في مجال التجارة الخارجية.

وشاركت ليبيا في المنتدى ممثلة في وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب ضمن فعاليات المناسبة التي تواصل من الثاني إلى الخامس من شهر يونيو الجاري في سانت بطرسبورغ الروسية.

وضم الوفد الليبي إلى جانب الوزيرين عددا من أعضاء السلك الدبلوماسي الليبي في روسيا وناقش المشاركون الموضوعات الاقتصادية التي تسهم في تطوير الاقتصاد العالمي.

وشهد المنتدى عددا من الأوراق البحثية قدمت من أكاديميين مختصين في الاقتصاد تهدف لتوضيح الرؤى العالمية حول تطوير وتحسين مستوي الاقتصاد العالمي، وفق المكتب الإعلامي لوزارة المالية.

وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يمثل دولة ليبيا في المنتدى الاقتصادي العالمي بروسيا . شاركت حكومة الوحدة الوطنية في… تم النشر بواسطة ‏وزارةالمالية بحكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٥ يونيو ٢٠٢١

The post وفد ليبي يبحث في روسيا ملف إعادة الإعمار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا