ميناء مصراتة يستقبل 11 ألف طن من مادة البنزين

أعلنت المنطقة الحرة مصراتة، عن وصول عدد من السفن التجارية إلى أرصفة ميناء مصراتة البحري.

وبحسب بيانات المنطقة، فقد وصلت السفينة “ماريا أم” التابعة للوكيل الملاحي “الملاح”، وعلى متنها أحد عشر ألف طن من مادة البنزين خمسة وتسعين قادمة من بلجيكا، إلى جانب وصول السفينة باربلي التابعة للوكيل الملاحي الدليلي وعلى متنها أربعمائة وإحدى وخمسون حاوية بضائع وسلع متنوعة قادمة من تركيا.

كما استقبل الميناء أيضًا السفينة “مهمت قهفجي” التابعة للوكيل الملاحي ليبيان، وعلى متنها خمسمائة وثمانٍ وأربعون حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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