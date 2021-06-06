ورشة عمل تحت عنوان الإستقرار الاقتصادي في ليبيا ” الواقع والتحديات

أقيمت ورشة عمل بجامعة صبراتة (كلية الإقتصاد والعلوم السياسية – صرمان ) تحت عنوان “الإستقرار الإقتصادي” في ليبيا ” الواقع والتحديات ” برعاية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغـــويل” وبمشاركة وبحضور عميد البلدية ورئيس جامعة صبراتة وعميد كلية الاقتصاد ومدير امن صبراتة -صرمان، وكذلك عدد من الخبراء والمختصين بالمجال الاقتصادي.

تم خلال الورشة مناقشة المحاور الاقتصادية التالية منها: مفهوم الاستقرار الاقتصادي واهم مؤشراته وكذلك الاقتصاد الليبي والمعايير المستخدمة دوليا لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية ومساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

كما تناولت الورشة العديد من الأبحاث والأطروحات المقدمة من البُحاث والخُبراء والأكادميين للوقوف على حل جل العوائق المؤثرة على الإستقرار والإصلاح الإقتصادي للبلاد، وتأتي هذه الورشة ضمن إختصاصات الوزارة من حيث دعم الرؤى والمبادرات العلمية والاقتصادية.

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