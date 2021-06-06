شركة زلاف تُدخل تقنية حديثة لزيادة مستويات الإنتاج

أدخلت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف النفط، تقنية جديدة تُستخدم لأول مرة في تاريخ صناعة النفط في ليبيا، وفقًا لبيان الشركة.

التقنية التي تُسمى “دولاين عشرين” والمُصنعة من قبل شركة ماكس توبي الأمريكية، تُعد من الأنابيب ذات الكفاءة العالية في مقاومة الصدأ والتآكل مقارنة بالأنابيب العادية، مما يزيد من عمر معدات الإكمال في آبار النفط والغاز ويُقلل من عمليات الصيانة الدورية المكلفة.

وتم تطوير هذا النوع من الأنابيب بحيث تكون الأنابيب مُبطنة من الداخل بمادة مقاومة للتآكل وأكثر فاعلية من الطلاء الداخلي العادي للأنابيب، فهو مصمم خصيصاً للعمل في البيئات الصعبة، بما في ذلك آبار حقن المياه، وآبار حقن ثاني أكسيد الكربون (CO2) وآبار إنتاج النفط والغاز التي تحتوي على نسب عالية من الغازات المؤكسدة، كما يستخدم في آبار التخلص من المواد الكيميائية بالحقول البرية والبحرية، بحسب بيان الشركة.

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