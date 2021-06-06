الرقابة على الأغذية والأدوية تضبط كمية من الكيكة لإحتوائها نسبة من الكحول

تمكن مفتشوا وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية سوق الجمعة بالتعاون مع مكتب الرقابة تاجوراء رفقة الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي من ضبط كميات من كيكة علامة تجارية Fiesta ايطالية المنشأ وتحتوي على ما نسبته 8.5% من الكحول .

كما تم مفتشي المركز بتحريز كامل الكميات من المخازن وسحب فاتورة لمبيعات الكيكة توضح أسماء المشترين من المحلات لهذا الصنف والتي كان توزيعها لعدد 6 محلات بكميات متفرقة تم التوجه إليها على الفور لإتلافها وكف الأدى عن المستهلك، وبالإضافة إلى تحريز كامل الكميات والتي تقدر بعدد 112 الصندوق من مصدرها موزعة على عدد من المحلات وهذا بفضل الله وفضل القائمين من الرقابة و الحرس البلدي وجهاز الامن الداخلي.

وتشير التحريات للمصدر بأنه عبارة عن مخازن لشركة ايتران بسوق الكريمية والذي تم زيارته من قبل مفتشي وحدة الرقابة سوق الجمعة يرافقهم الحرس البلدي السواني و شعبة الأغذية والأمن الداخلي.

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