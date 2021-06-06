علي الزناتي يتعهد بدعم مستشفى «دريانة القروي»

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي يوم أمس السبت بتفقّد مستشفى “دريانة القروي”، الواقع على بعد 40 كيلو مترا شرقي مدينة بنغازي، رفقة وفد من وزارة الصحة.

وخلال جولته، اطلع الزناتي على سير العمل داخل أقسام المستشفى، الذي يعاني قلة الإمكانيات، مما تسبب في ضعف الخدمات الصحية التي يقدمها لأهالي المنطقة.

كما استمع إلى ما طرحه عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة من آراء تتعلق بسير العمل، وكذلك المشاكل التي تواجه القاطنين منهم خارج المنطقة، بسبب قطعهم مسافات طويلة من أجل تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأصدر تعليماته لكل من رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية وإدارة التفتيش والمتابعة، بتشكيل لجنة تحقيق حول وجود تطعيمات منتهية الصلاحية داخل ثلاجة حفظ الأدوية بمكتب “الخدمات الصحية دريانة”.

والجدير بالذكر أن وزير الصحة تعهد بدعم “مستشفى دريانة القروي” وتوفير كافة احتياجاته، خلال جولته التي رافقه فيها مدير مكتب وزير الصحة «سعيد الدرسي»، ومستشار الوزير «مصطفى رحومة» ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية «اسماعيل العيضة» ومدير إدارة التفتيش والمتابعة «طارق الغوج» وعدد من موظفي الوزارة بديوان المنطقة الشرقية.

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