‏”عقيلة صالح” يراسل الجهات بعدم الاعتداد بأي قرار من النواب لم يصدر بتوقيعه .. و”قادربوه” يُعمم

وجه رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح” رسالة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية تفيد بأن ديوان مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق يمثل الأمانة العامة للمجلس والمسؤول عن الإجراءات الإدارية والمالية للمجلس ومتابعة حساباته والصرف منها وعدم الاعتداد بأي قرار يصدر من غيره .

ومن جهته عمم رئيس هيئة الرقابة الإدارية في رسالة وجهها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزراء الحكومة ورؤساء الهيئات العامة،بعدم الاعتداء بأي كتاب أو قرار يصدر عن مجلس النواب غير ممهوراً من رئيس مجلس النواب ويعتبر مخالفا لقانون رقم (4) لسنة 2014 .

حيث يلغى هذا القرار تكليف خالد ضو كوكيل هيئة الرقابة الإدارية الذي تم تكليفه من قبل مجلس النواب .‏







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