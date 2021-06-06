‏”عقيلة صالح” يراسل الجهات بعدم الاعتداد بأي قرار من النواب لم يصدر بتوقيعه .. و”قادربوه” يُعمم

وجه رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح” رسالة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية تفيد بأن ديوان مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق يمثل الأمانة العامة للمجلس والمسؤول عن الإجراءات الإدارية والمالية للمجلس ومتابعة حساباته والصرف منها وعدم الاعتداد بأي قرار يصدر من غيره .
ومن جهته عمم رئيس هيئة الرقابة الإدارية في رسالة وجهها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزراء الحكومة ورؤساء الهيئات العامة،بعدم الاعتداء بأي كتاب أو قرار يصدر عن مجلس النواب غير ممهوراً من رئيس مجلس النواب ويعتبر مخالفا لقانون رقم (4) لسنة 2014 .
حيث يلغى هذا القرار تكليف خالد ضو كوكيل هيئة الرقابة الإدارية الذي تم تكليفه من قبل مجلس النواب .
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