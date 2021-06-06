خاص: نائب نقيب الأطباء يكشف ما حدث بالوقفة الاحتجاجية لليوم.. إليكم التفاصيل

قال نائب نقيب الأطباء بليبيا ” طارق شحيمة” حصريا لصدى الاقتصادية أنه تم يوم الأحد بتاريخ 6/6/ 2021 م وقفة احتجاجية من قبل النقابة العامة للأطباء ومنتسبيها النقابة الطبية للأسنان والطبية المساعدة والنقابات الفرعية أمام مبنى الرئاسة الوزارة تم فيها إلقاء بيان للإعلان البدء في الإضراب الجزئي بجميع المرافق الصحية على مستوى ليبيا.

وأضاف بالقول: تم استدعاء أمين نقابة الأطباء من قبل رئيس مجلس الوزراء ولكن لم يستطيع المقابلة بسبب انشغاله باجتماع وعلى الرغم من أن الاستدعاء كان من رئاسة الوزراء.

وتابع بالقول: كما نأمل أن لا نصل إلى تصعيد الإضراب العام، مع حدوث بعض المشادات بين العناصر الطبية والطبية المساعدة وعناصر من الأمن المركزي وتم حل هذا النزاع ولم يتصاعد عن نزاع مشاجرة وتم إلقاء البيان بشكل سلمي.

ونوه بأن المطالب مستمرة بتفعيل قرار 885 القاضي بزيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة وكذلك محاسبة رئيس إدارة بالمجلس الرئاسي بوصف الفئات الطبية والطبية المساعدة بأنهم “مليشيات بيضاء” ومطالبتنا بعزل المسؤول وتقديمه للمحاسبة وأن يتم تقديم اعتذار رسمي من رئاسة الحكومة كون أن الشخص مسؤول برئاسة الوزارء، وبالإضافة إلى توفير الإمكانيات بالمرافق الصحية ليتم تقديم الخدمات بشكل أفضل.

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