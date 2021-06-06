المنتدى الاقتصادي يُطالب الصديق الكبير بفتح منظومة المقاصة

طالب أعضاء المنتدى الاقتصادي الليبي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بإعادة فتح منظومة المقاصة بعد سبع سنوات من توقفها.

وشدد كتاب أعضاء المنتدى، الذي اطّلعت قناة “218” على نسخة منه، على ضرورة تقديم المصرف المركزي توضيحات بشأن استمرار توقف المقاصة، وإن كانت الأسباب سياسية أم اقتصادية.

وطالبوا بتفعيل قانون المصارف على أي إدارة يثبت تورطها في عمليات غسيل الأموال، وإيجاد حلول سريعة للخروج من الأزمة التي نتج عنها تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.

وأشار أعضاء المنتدى، وهو حراك مدني يضم نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والإعلاميين، إلى أن عودة المقاصة ستسهم في تنويع أذونات الصرف المصرفية مع سهولة نقل الأموال من حساب إلى آخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية