خاص: المركزي يكشف لصدى الاقتصادية إجمالي المبالغ النقدية الموردة إلى أقسام الإصدار لديه منذ بداية 2021 وحتى نهاية مايو

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية: بلغ إجمالي المبالغ النقدية المورد إلى أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي طرابلس من قبل المصارف التجارية منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر مايو 2021 نحو 2.6 مليار دينار وهذا ناتج عن فائض السيولة الكبير لدى بعض المصارف التجارية .

وقال: وقد سبق وإن تم التنويه في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة بأن المصارف التجارية لديها فائض في السيولة وبالاضافة إلى هذا المبلغ المورد إلى مصرف ليبيا المركزي يتوفر بخزائن المصارف التجارية حاليا قرابة 2.5 مليار دينار جاهزة للتوزيع ايضاً .

وأفاد أن مصرف ليبيا المركزي يعمل بالتنسيق مع المصارف التجارية إعادة توزيع فائض السيولة النقدية على المصارف التي يوحد بها عجز نسبي ، وجاري العمل على نقل شحنات سيولة اضافية لمناطق الجنوب الليبي ومدينتي الكفرة والجفرة والشرق الليبي .

كما يجدد المصرف المركزي دعوته للمصارف التجارية التواصل مع أقسام الاصدار ومع بعض المصارف الخاصة لاستلام كامل احتياجاتها من السيولة ومباشرة فتح كافة فروعها المصرفية وخصوصاً مصرف الوحدة والجمهورية والتجارة والتنمية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد يوم الاربعاء الماضي بإدارة الرقابة على المصارف والنقد .

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