شركة البريقة لتسويق النفط تُحذر من استخدام أسطوانات الطهي المقلدة

بنغازي 06 يونيو 2021 (وال)- حذّرت شركة البريقة لتسويق النفطـ، المواطنين من استخدام اسطوانات غاز الطهي المقلدة “الصينية وغيرها”، لما لها من أضرار والتي قد تُهدد سلامة العائلات في منازلهم.

ونوهت الشركة في السابق من خطورة استعمالها في البيوت، ومدى خطورتها على حياة المواطن في بيته،باعتبارها الأسطوانات المقلدة بنوعيها والتي لا تنطبق عليها مواصفات وشروط السلامة المعترف بها بالشركة.

وطالبت شركة البريقة لتسويق النفط كافة الموزعين التابعين لها والمعتمدين لديها، بعدم استلام أو تعبئة هذه الأسطوانات للموطنين بالطريقة الخاطئة وغير الصحيحة، داخل مركز ومستودعات الغاز، لما لها من مخاطر على حياة البشر. (وال)

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