وكيل ديوان وزارة المواصلات وشؤون النقل البحري يستقبل وكيل وزارة النقل التونسي والوفد المرافق له

التقى وكيل ديوان وزارة المواصلات وشؤون النقل البحري “وسام الإدريسي” اليوم الأحد بوكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي “خالد السويسي” ووكيل الوزارة لشؤون الطرق والنقل البري “فضل الله راف الله” ووكيل وزارة النقل واللوجستيك بالجمهورية التونسية “فيصل اسطنبولي” والوفد المرافق له والمتكون من سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا “الاسعد العجيلي” والقنصل العام لتونس بليبيا “توفيق القاسمي” وبحضور عدة مسؤولين من وزارة المواصلات .

حيث أتت هذه الزيارة بمناسبة تدشين الخط الجوي بين تونس وليبيا عن طريق شركة الخطوط السريعة ويأتي ذلك في إطار استكمال التكامل الاقتصادي بين البلدين ولفتح صفحة اقتصادية جديدة ، كذلك جاري العمل على تدشين خط بحري بين البلدين وإعادة تشغيل خط مواصلات النقل الجماعي( الحافلات ) بين البلدين .

كما أكد الوكلاء بهذا الاجتماع على ضرورة زيارة معبر راس اجدير من طرف الجهة السيادية للدولتين المتمثلة في وزيري ليبيا و تونس على أرض الواقع للإطلاع على المشاكل التي تواجه عملهم و بحضور جميع الاجهزة العاملة بالمنفذين و كذلك عمداء البلديات المتاخمة للحدود الليبية التونسية من الجانبين الليبي و التونسي .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة الخطة المراد تنفيذها لتسهيل الحركة ولحلحلة المشاكل التي قد تواجههم .

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