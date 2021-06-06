وزير النفط والغاز يناقش مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية عدة مواضيع

توجه وزير الزراعة والثروة الحيوانية اليوم الأحد السادس من شهر يونيو الجاري بزيارة لوزير النفط والغاز، وذلك لتناول مواضيع عدة، أبرزها موضوع حصة السوق المحلي من سماد اليوريا الذي ينتج بالبريقة.

حيث تم خلال الزيارة الإتفاق بين الوزيرين على ضرورة دعم قطاع الزراعة، وإعطائه أولوية كاملة في هذا المجال، وسيتم إعداد مذكرة شارحة للوضع الحالي وآلية دعم قطاع الزراعة في دولة ليبيا بهذا المنتج الأساسي لزيادة الإنتاج من مختلف الثروات الزراعية، والتي جزء كبير منها يمثل الأمن الغذائي للدولة، خاصة صنف الحبوب.

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