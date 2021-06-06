مصلحة الجمارك تجتمع لمناقشة جملة من المواضيع

عقد أعضاء الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش بالمصلحة الجمارك اليوم الأحد اجتماعاً، برئاسة مدير الإدارة “سليمان العائب” ، وبحضور مدير إدارة المراجعة الإدارية ومدير إدارة المراجعة المالية ومدير إدارة المراجعة والتفتيش طرابلس ومدير إدارة المراجعة والتفتيش مصراتة، بالإضافة إلى رؤساء مراكز المراجعة والتفتيش والمراجعين الماليين التابعين للإدارة .

تناول الاجتماع مناقشة تفعيل قرار وزير المالية رقم (59) لسنة 2008م، وكذلك توحيد الإجراءات الجمركية بجميع الإدارات والأقسام، كما ثم التطرق إلى مناقشة كافة العراقيل والتحديات التي تواجه سير العمل وامكانية حلحلتها وتدليل الصعاب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية