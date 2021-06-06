الصلح لفورميكي: إيطاليا تمثل نقطة انطلاق للاقتصاد الليبي و مناخ الآن هو المناسب

صرح المستشار و رئيس فريق الخبراء لدى وزير الدولة لشؤون الاقتصادية لصحيفة فورميكي الإيطالية اليوم الأحد بأن إيطاليا تمثل لحكومة الوحدة الوطنية “نقطة انطلاق لاقتصادها، ترتكز طرابلس على شبه الجزيرة الإيطالية كمنصة انطلاق للتجارة في أوروبا .

وبحسب الصحيفة الايطالية سيؤثر التعاون بين إيطاليا وليبيا على جوانب مختلفة ، بما في ذلك ملف الهجرة الذي يطارد الدول الأوروبية، خلال زيارة دبيبة الأخيرة إلى روما ، نوقشت حاجة ليبيا إلى استعادة الأمن والاستقرار الآن بعد أن أصبحت الظروف مواتية كما هي الآن “. فقط من خلال إرساء الأسس لعودة الأمن في ليبيا سيكون من الممكن تعزيز قدرة الاقتصاد الليبي ، ولا سيما قطاع النفط الذي تطمح الحكومة إلى زيادة إنتاجه إلى 3-4 ملايين برميل يوميًا.

وكشف الصلح أن رئيس مجلس الوزراء تناول الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والبيئية في ليبيا وزيادة الاهتمام بالموارد البشرية وتحديث المهارات في مختلف المجالات العلمية

ومن جهته شدد رئيس الوزراء الليبي على جهود الحكومة لبناء وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط .

وأضاف الصلح: أن الشركات الإيطالية ستلعب دورا هاما في إعادة الإعمار وسيتم تفعيل جميع الاتفاقيات التي أبرمت في الماضي مع إيطاليا بسبب التوترات التي عانت منها ليبيا في السنوات الماضية ، مشيرا إلى أن المناخ هو الآن المناسب في ليبيا لاستئناف التنمية والبناء وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في البلاد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية