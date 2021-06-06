نواب الجنوب يبحثون مع الكوني المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المنطقة

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استعرض أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني المشاكل والصعوبات التي تعاني منها مناطق الجنوب.

وناقش الاجتماع بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتمكين الشباب والتنمية المكانية.

وبحث الاجتماع الذي انعقد يوم أمس السبت أيضًا صيانة الطرق والمطارات بمناطق الجنوب بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية.

وتطرق الاجتماع إلى دعم السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب للسلطة التنفيذية والسلطات المحلية لضمان استمرار توفر ووصول الخدمات لسكان المنطقة.