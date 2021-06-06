مسؤول بمركز الرقابة على الأغذية يحذر من اصطياد السمك في حوض الميناء

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حذر رئيس لجنة التفتيش على اللحوم في مركز الرقابة على الأغذية والأدية فرع طرابلس الدوكالي القنطري اصطياد الأسماك من حوض الميناء.

وأوضح القنطري عبر الصفحة الرسمية للمركز على “فيسوبك” أن مياه الحوض الراقدة ملوثة بوقود المراكب وترمى فيها النفايات العضوية وغيرها وهذا يؤثر على البيئة المائية التي تعيش فيها الأسماك.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذ التلوث يؤثر على محتوى البيئة من الأكسجين الهام في العمليات الحيوية للأسماك وفي حياة الأسماك لهذا نلاحظ حدوث إجهاد للأسماك في هذه البيئة المائية الملوثة.

وأكد القنطري أن هذه البيئة تؤدي إلى انخفاض مناعة الأسماك ويحدث غزو لجسم السمكة من قبل الجراثيم والطفيليات الموجودة في هذه البيئة الملوثة.

وذكر أن أبرز العلامات المرضية ظهور بقع نزفية منتشرة على جسم السمكة ازرقاق وبقع نزفية في الخياشيم، وشحوب في لون جسم السمكة وغير لامعة، وأحيانًا وجود انتفاخ بالبطن وتكون ممتلئة بالماء.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه في بعض الأحيان تجد تقرحات في جسم السمكة وعدم تماسك القشور، ووجود مادة لزجة تغطي جسم السمكة، إضافة إلى وجود طفيليات على جسم السمكة أو الخياشيم.