اجتماع اللجنة التحضيرية لملتقى خبراء التخطيط والتنمية في ليبيا

طرابلس 07 يونيو 2021 م (وال)- عقدت اللجنة التحضيرية لملتقى خبراء التخطيط والتنمية، اجتماعها الخامس بمقر مجلس التخطيط الوطني بطرابلس، بحضور رئيس المجلس ” مفتاح الحرير”، ووكيل المجلس ” سامي شلادي” ورئيس وأعضاء اللجنة .

هذا وشارك في الاجتماع أمس الأحد عبر تقنية زووم من سرت: كلا من عميد البلدية “مختار المعداني”، ورئيس جامعة سرت ” سليمان الشاطر” .

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها وضع اللمسات الأخيرة على مطوية الملتقى الذي سينعقد بمدينة سرت يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل، وتشكيل اللجنة العلمية ولجنة الخدمات والعلاقات ولجنة الإعلام وتقنية المعلومات. (وال)

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