لتعزيز التعاون.. ليبيا تسعى لفتح خط بحري مع تونس

بحث وكيل ديوان وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري، وسام خليفة، مع وكيل وزارة النقل واللوجستيك بالجمهورية التونسية، الأسعد العجيلي؛ سبل تعزيز التعاون بين البلديْن فيما يتعلق بقطاع النقل.

وتضمن الاجتماع، الذي جاء على خلفية فتح الخط الجوي بين تونس وليبيا، وفي إطار استكمال التكامل الاقتصادي بين البلدين، تباحث الطرفيْن حول إمكانية فتح الخط البحري بين البلديْن، وإعادة تشغيل خط مواصلات النقل الجماعي.

وخلُص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة زيارة معبر راس اجدير من طرف الجهة السيادية للدولتيْن، الممثّلة في وزيري ليبيا وتونس؛ وذلك للاطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملهم، وفقًا لما جاء في بيان وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية.

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