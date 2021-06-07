خاص: “صنوك” يكشف لصدى الاقتصادية منتج جديد سيطلقه مصرف السراي اليوم ..وتفاصيل العمل به

صرح مدير الدفع الإلكتروني بمصرف السراي ”أحمد صنوك” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين حول إطلاق مصرف السراي منتج جديد .

حيث قال : نحن في سلسلة المنتجات التي سيتم اطلاقها طيلة فترة عمل “أتيب” وسنتوجها اليوم ببرنامج جديد الذي هو عبارة عن محفظة إلكترونية وهذه المحفظة بها خصائص جديدة وتتمثل في طريقة التسجيل بدون الحضور إلى المصرف بحيث تستطيع مدمجة بتقنية التعرف على الوجه بالإضافة إلى صورة للجواز السفر والرقم الوطني وغيره حيث أن كافة هذه المعلومات تجعل الزبون لا يذهب إلى المصرف أو الجهة التي تطلب من خلالها تفعيل الخدمة مباشرةً ، حيث يستطيع الزبون الاستفادة من هذه الخدمة وهذه الخدمة جديدة ولأول مصرف عمل عليها في ليبيا .

وتابع بالقول: هذه المحفظة يتم ربطها بالحساب الجاري بالمصرف بحيث يستطيع الزبون حجز وخصم أي قيمة من الحساب لصالح هذه المحفظة ومن هذه المحفظة تستطيع التصرف بحيث تشحن البطاقات أو تحويل مبلغ من محفظة إلى أخرى .

وأفاد أن كل البطاقات والمحفظة تعمل على شبكة رصيد والمنتشرة حالياً في ليبيا وهذا برنامج يوفر على الزبون عملية الدفع بشكل كيير والوقت والحهد وكل المنتجات مطابقة لسياسات المركزي من ناحية الإجراءات والعمولات وغيرها

وقال: ركزنا على الجانب الأمني “الأمن السبراني” حيث أنه مزود بطبقة حماية بأعلى المستويات العالمية ، وراعينا السلاسة والسرعة كما أنها تشتغل على شبكة الإنترنت المتصل بالموبايل سواء wi fi أو “الشفرات” الهاتفية.

وكشف أن هذا المنتج لن يكون الأخير وستتبعه منتجات جديدة تعتمد على ذات التقنية وسيواكب أتيب كافة التكنولوجيا بالعالم ، من ناحية استعمال الذكاء الاصطناعي ولغة الآلة وهذا التوجه العالمي الذي سيكون أتيب جزء منه .

وقال: المصرف المركزي بدوره كإشرافي ورقابي مصرح لكافة المصارف في تنوع هذه الخدمات والمحافظ ، وأن هذا الجانب تم فيه مراعاة الامتثال لكافة منشورات مصرف ليبيا المركزي ، من ناحية الحساب الجاري واكتمال بيانات الزبون فمبجرد أن تكون هذه المحفظة ملاصقة للحساب الجاري يستطيع صاحب الحساب أن يعمل بها وأن يضيف أي قيمة ويستطيع شحن بطاقته والتي تعمل على كافة نقاط شبكة رصيد .

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