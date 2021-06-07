التجارة والتنمية بنغازي تعلن عن توزيع سيولة بسقف سحب ألف دينار

أعلن مصرف التجارة والتنمية لكافة الزبائن أنه سيتم من يوم غد الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021 البدء في توزيع السيولة النقدية عبر فروع و وكالات مصرف التجارة والتنمية بمدينة بنغازي، وأيضا تليها باقي فروع المدن تباعا بسقف سحب نقدي (1000 د.ل) ألف دينار ليبي.

وأضاف المصرف أن يوم الثلاثاء – 8 يونيو 2021 (نساء فقط)

والأربعاء – 9 يونيو 2021 (رجال فقط) والخميس – 10 يونيو 2021 (رجال فقط)، وكذلك يجب التأكيد من أنه يمكن السحب من أي فرع أو وكالة، وأيضا السحب لصاحب/ة الحساب شخصياً، بالإضافة إلى الإلتزام بلبس الكمامة داخل أروقة المصرف والمحافظة على المسافة الآمنة من الأخرين والسحب أثناء ساعات الدوام الرسمي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية