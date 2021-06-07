«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 7 يونيو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 7 يونيو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.461 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4228 دينار، والجنيه الاسترليني 6.299 دينار، والليرة التركية 0.5141 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1895 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2145 دينار، والدينار التونسي 1.6349 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 7 يونيو 2021:

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.461 د‫.‬ل 4.4722 د‫.‬ل 4.4499 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4228 د‫.‬ل 5.4364 د‫.‬ل 5.4093 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.299 د‫.‬ل 6.3147 د‫.‬ل 6.2832 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.6871 د‫.‬ل 3.6963 د‫.‬ل 3.6779 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4502 د‫.‬ل 3.4588 د‫.‬ل 3.4415 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.9578 د‫.‬ل 4.9702 د‫.‬ل 4.9454 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5386 د‫.‬ل 0.54 د‫.‬ل 0.5373 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5365 د‫.‬ل 0.5379 د‫.‬ل 0.5352 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7291 د‫.‬ل 0.731 د‫.‬ل 0.7273 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.07 د‫.‬ل 4.08 د‫.‬ل 4.06 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1895 د‫.‬ل 1.1925 د‫.‬ل 1.1865 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2145 د‫.‬ل 1.2176 د‫.‬ل 1.2115 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6349 د‫.‬ل 1.639 د‫.‬ل 1.6308 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.334 د‫.‬ل 0.334 د‫.‬ل 0.333 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.5051 د‫.‬ل 0.5063 د‫.‬ل 0.5038 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.24 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.613 د‫.‬ل 0.613 د‫.‬ل 0.613 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.5141 د‫.‬ل 0.5154 د‫.‬ل 0.5128 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6968 د‫.‬ل 0.6986 د‫.‬ل 0.6951 د‫.‬ل

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