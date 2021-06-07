مؤسسة النفط تُتابع عملية وصول الوقود لبلدية غات

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عميد بلدية غات وممثلي غات في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، احتياجات بلدية غات، باعتبارها إحدى مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.

كما ناقش المجتمعون “إمكانية مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في حلحلة بعض الأزمات التي تُعاني منها بلدية غات، ومن ضمنها تفعيل مطار غات، وتوفير وقود الطيران للشروع في تسيير الرحلات من وإلى مطار غات، والمساعدة في توفير بعض الاحتياجات الأخرى التي تشترط شركات الطيران توفرها”.

وتابع المجتمعون عملية وصول المحروقات إلى بلدية غات، بعد انطلاق أربعة قوافل إلى مناطق الجنوب، خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهته، أكد صنع الله، أن المؤسسة ستستمر في دعم المناطق المجاورة لعملياتها على الرغم من شُح الميزانيات، إضافة إلى التأكيد على قيام شركة البريقة بتوفير كمية كافية من وقود الطيران لتشغيل المطار، بعد التأكد من توفر اشتراطات التخزين لهذا المنتج الحساس داخل المستودع؛ نتيجة توقف المطار فترةً طويلةً.

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