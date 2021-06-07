اقتصاد

التجارة والتنمية بنغازي يعلن عن توزيع سيولة بسقف سحب ألف دينار

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن مصرف التجارة والتنمية لكافة الزبائن أنه سيتم من يوم غد الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021 البدء في توزيع السيولة النقدية عبر فروع و وكالات مصرف التجارة والتنمية بمدينة بنغازي، وأيضا تليها باقي فروع المدن تباعا بسقف سحب نقدي (1000 د.ل) ألف دينار ليبي.

وأضاف المصرف أن يوم الثلاثاء – 8 يونيو 2021 (نساء فقط)
والأربعاء – 9 يونيو 2021 (رجال فقط) والخميس – 10 يونيو 2021 (رجال فقط)، وكذلك يجب التأكيد من أنه يمكن السحب من أي فرع أو وكالة، وأيضا السحب لصاحب/ة الحساب شخصياً، بالإضافة إلى الإلتزام بلبس الكمامة داخل أروقة المصرف والمحافظة على المسافة الآمنة من الأخرين والسحب أثناء ساعات الدوام الرسمي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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