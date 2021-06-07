انخفاض اسعار الذهب اليوم مع استمرار ارتفاع سعر الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حيث أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن على الرغم من أن انخفاض عائدات السندات الأمريكية.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1،884.79 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش ، بعد ارتفاعه بأكثر من 1٪ في الجلسة السابقة ، حيث كانت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في مايو/ أيار دون التوقعات.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1888.10 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار أكثر ثباتًا عند 90.141 مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأدى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الضغط على عوائد الدولار والسندات، مما زاد من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

اما بخصوص المعادن الاخرى فقد تراجعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 27.58 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2841.20 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1164.37 دولار.

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