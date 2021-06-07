اقتصاد

خاص: التجاري الوطني يؤكد استمرار توفير السيولة مع تفاصيل توزيعاته

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد المصرف التجاري الوطني حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية لزبائنه توفر السيولة لفروع المصرف بشكل كبير ومعظم الفروع أبوابها مفتوحة .

وتابع بالقول: تم نقل شحنات سيولة لمدينة بني وليد وترهونه بقيمة 20 مليون دينار وتزويد كافة فروع المنطقة الغربية بالسيولة ومناطق الجبل الغربي والجنوب الليبي ، بالاضافة إلى فروع المنطقة الشرقية والوسطى .

حيث أن المصرف مستمر في شحن البطاقات الالكترونية 10 آلاف دولار ومبيعات العملة الأجنبية لكافة الاغراض ، وسيستمر المصرف بتوفير السيولة بشكل منتظم وفقا للخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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