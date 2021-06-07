خاص: السفيرة الفرنسية لدى ليبيا تصرح لصدى حيال إطلاق مصرف السراي منتج جديد .. وتكشف عن دعوة الدبيبة لها ..والشراكات المستقبلية

قالت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية خلال حدث اطلاق مصرف السراي منتجه الجديد أنها موجودة للإحتفال بالحدث الكبير بأن شركة ليبية وشركة فرنساوية إتحدا لتقديم أفضل الخدمات ويعتبر آمر جميل يحدث بعالم الشركات لتوطيد العلاقات بين الشركات الليبية والشركات الفرنساوية .

وتابعت بالقول: وجود السفارة الفرنسية بليبيا دعم للحكومة الجديدة “حكومة الوحدة الوطنية ، مع دعمنا للإستقرار والوضع العام في ليبيا ، ووجودهم مؤشر أن أوضاع في ليبيا تسير نحو الاستقرار .

وأفادت السفيرة الفرنسية في تصريحها الخاص والحصري لصدى الاقتصادية أن عودة السفارة مؤشر إيجابي لمنح الثقة لهذه الشركات الفرنساوية للعودة على الأراضي الليبية والعمل على عدد من المشاريع .

وتابعت بالقول: دعوة رئيس الحكومة الدبيبة بأن ليبيا تطمح للأفضل في العالم التكنولوجيا وعالم المواصلات وعالم المصارف ولدى تمت تلبية رغبته لدعم كافة هذه القطاعات .

وكشفت أن الشراكات بين ليبيا وفرنسا متواجدة من قبل ، كشركة فينشي وشركة فيو لتطوير المياه، مضيفةً أنه في المستقبل سيتم التفكير بأكثر شراكات وكذلك هناك متلث أعمال بين ليبيا وتونس وفرنسا بحكم قرب تونس على ليبيا وسيوطد العلاقات أكثر بأن تكون الشركات الفرنسية موجودة وستسهل العمليات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية