علي الزناتي يفتتح مركز «خدمات غسيل الكلى ببنغازي» بعد رفع سعته السريرية إلى 183 سريرًا

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية « علي الزناتي» اليوم الإثنين بإفتتاح مركز خدمات غسيل الكلى ببنغازي، بعد إنتهاء أعمال توسعته وتطويره ورفع سعته السريرية إلى مائة وثلاثة وثمانين سريرًا، وبحضور وفد من وزارة الصحة ضمّ مدير مكتب وزير الصحة «سعيد الدرسي»، ومستشار الوزير «مصطفى ارحومة»، ومدير مركز بنغازي الطبي «د.فتحية العريبي» .

وأشاد الزناتي خلال كلمة ألقاها في افتتاح المركز، بالجهود التي بذلها مسؤولوا المركز لتجهيزه، معتبرًا أن كل مايقدمه القطاع الصحي من خدمات طبية خدمة للمواطنين هو «هدفٌ سامٍ» تسعى من خلاله وزارة الصحة للإرتقاء بمستوى خدماتها، احترامًا لكرامة المواطنين.

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