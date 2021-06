تراجعت أسعر النفط اليوم الاثنين، بعدما بلغت ذروة عامين فوق 72 دولارا، وذلك بفعل الضغط الناجم عن احتمال زيادة صادرات إيران، إلا أن تعافي الطلب وقيود الإمداد من “أوبك+” قدما بعض الدعم، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ويزيد الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا مع تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، كما تخفف الهند إجراءات العزل في خطوة أخرى قد تعزز استهلاك الوقود.

ونزل خام “برنت” بنسبة 0.9 بالمئة إلى 71.27 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق 72.27 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019.

ولامس خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 70 دولارا لأول مرة منذ أكتوبر 2018، لكنه عكس الاتجاه ليجري تداوله منخفضا بنسبة 0.8 بالمئة إلى 69.07 دولار.

وارتفع الخامان على مدار الأسبوعين الماضيين وزاد “برنت” 37 بالمئة منذ بداية العام بفضل قيود الإمدادات، التي فرضتها “أوبك” وحلفاؤها، وتعافي الطلب جزئيا من الانهيار الذي سببته الجائحة.

وتبدأ إيران وقوى عالمية جولة خامسة من المحادثات في العاشر من يونيو الجاري في فيينا قد تشمل رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على صادرات النفط الإيرانية.

The post أسعار النفط تتراجع بعد بلوغها ذروة عامين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا