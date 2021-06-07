بلومبيرج: باشاغا يتعهد بإحياء مشاريع قيمتها 20 مليار دينار في حالة تم انتخابه

أفادت وكالة بلومبيرج الأمريكية اليوم الإثنين نقلا عن وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا قوله: إن الشرق لا يريد فقط نصيبا أكبر من عائدات النفط ،بل يطالب بحقوق متساوية ونصيب عادل من خدمات الدولة والتنمية”.

وأضاف باشاغا: أنه إذا تم انتخابه فإنه سيعيد إحياء مشاريع تزيد قيمتها على 20 مليار دينار (4.5 مليار دولار) وتشمل تطوير البنية التحتية وبناء المزيد من المدارس والمستشفيات.

وأوضح من جانبه إن الأمن بحاجة إلى تعزيز على مستوى البلاد ولكن بشكل خاص حول المنشآت النفطية إذا أرادت ليبيا عودة الشركات الأجنبية والمساعدة في تطوير القطاع، تمتلك كل من Total SE و Eni SpA و Repsol SA حصصًا في البلاد لكنها سحبت الموظفين بسبب تصاعد الصراع منذ عام 2014 .

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