صنع الله يبحث مع السفير المصري تفعيل الاتفاقيات المشتركة في مجال النفط والغاز

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأثنين 7 يوليو 2021م، في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بسفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، محمد ثروت والوفد المرافق له.

تم خلال اللقاء إستعراض التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز وتوسيع أفاق العمل المشترك ، كما تم التطرق إلى تفعيل الاتفاقيات بين الطرفين في ذات المجال في السنوات الماضية، واللجان المشتركة منذ عام 2009م.

وفي الإطار القانوني للعمل المشترك تمت مناقشة تفعيل القرار الخاص بانشاء “شركة خليج سرت لمشروعات الغاز ” بالشراكة مع شركة انبي، وشركة بتروجت وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي، التي تأسست عام 2007 بمشاركة 24.5 % لشركة انبي ، 24.5% لشركة بتروجت ، و51% صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي، وتم التأكيد على أهمية عودة الشركات المصرية للمساهمة في مشاريع قطاع النفط الليبي الواعد.

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