68.4 مليار دولار قيمة أصول “الليبية للاستثمار”

سلّط موقع pionline الضوء على ارتفاع قيمة الأصول التي تُديرها المؤسسة الليبية للاستثمار بنسبة 2%، إذ بلغت 68.4 مليار دولار وفقاً لنتائج إعادة تقييم الأصول التي أشرفت عليها شركة “ديلويت” حتى عام 2019.

تطرق الموقع الرائد في عرض البيانات الاستثمارية للتوزيع الجغرافي للاستثمارات الليبية، موضحاً أن أوروبا تستحوذ على أعلى نسبة استثمارية بمقدار 37%، تليها قارة أميركا الشمالية بنسبة 33%، وتأتي أفريقيا في المرتبة الثالثة بنسبة 23%، و6 % لآسيا، وأخيراً جاءت أمريكا الجنوبية بنسبة 1%.

وأشارت المعلومات التي نقلها الموقع عن المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى أن هناك تعاوناً بين حكومة الوحدة وفريق المؤسسة لتحديد آليات لحماية الاستثمارات الليبية من الفرص الضائعة، نتيجة عمليات التجميد المفروضة منذ عام 2011 التي فرضها مجلس الأمن نتيجة استقرار الوضع الأمني وقتها.

وكانت المدير الاستراتيجي في منتدى صناديق الثروة السيادية، فكتوريا باربري، قالت في تغريدة بشهر مايو الماضي، إن المؤسسة تسير في المسار الصحيح، في إشارة للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الليبية للاستثمار تجاه تطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة والتزامها بمبادئ سانتياغو.

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