الدبيبة يصدر قراراً بتشكيل فريق عمل اقتصادي

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 119 لسنة 2021 بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي.

كما نص القرار مادة رقم (1) بتشكيل فريق عمل اقتصادي برئاسة وزير الدولة لشؤون الاقتصادية وعضويته من وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ووكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ومدير عام صندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مدير عام صندوق الاستثمار الداخلي مدير عام شركة الاستثمار الوطني.

وكذلك نصت مادة رقم (2) بأن يتولى الفريق المهام رصد أثر القرارات الصادرة عن الحكومة المتعلقة بشأن الاقتصادي وتقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية، وأيضا البحثعن فرص لتشغيل الشباب والتواصل مع برنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة، كما يتم العمل على وضع خطة وبرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة، بالإضافة إلى بحث عن فرص تطوير أداء المؤسسات والصناديق السيادية والاستثمارية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.





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