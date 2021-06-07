وزير الاقتصاد والتجارة يفتتح حاضنة تقنية المعلومات

قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إن الوزارة تعمل على استقطاب أصحاب الأفكار الابتكارية في مجال تقنية المعلومات والتكنولوجيا ودعمها تخطيطا وتمويلا بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى تصبح مشاريع ريادية.

وأكد الحويج خلال افتتاحه حاضنة تقنية المعلومات بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بطرابلس، أن البرنامج سيعمل خلال المرحلة الأولى على استقطاب ودعم 400 فكرة بهذا المجال، وتحويلها إلى مشروعات ريادية تساهم في توطين التكنولوجيا والعلوم الحديثة.

وأوضحت الوزارة أن حكومة الوحدة الوطنية حددت الأول من يونيو من كل عام، يوما وطنيا لتقنية المعلومات.

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