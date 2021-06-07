خاص.. “دنيا عجاج” تكشف رؤية مصرف السراي بعد سنوات ..وتتحدث عن عدة تفاصيل

قالت مدير إدارة المشروعات بمصرف السراي “دنيا عجاج” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية خلال حدث إطلاق مصرف السراي لمنتج جديد اليوم: سعيدون اليوم في أتيب بإطلاق مركز إتصالات متخصص في ليبيا في مجال المصارف.

وتابعت بالقول: نشكر كافة من شاركنا وهي تعد إحدى الخطوات أتيب باتجاه الرقمنة والتحول الرقمي وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وهي ضمن مسارات يتم اتخاذها للوصول إلى رؤيتنا نحو التحول الرقمي لأتيب .

وأفادتت بالقول: بعد عشرة سنوات بحسب الرؤية وخطتنا الحالية سيكون أتيب الأول في شمال أفريقيا من ناحية الخدمات الرقمية .

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