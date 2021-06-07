خاص..مدير إدارة التجزئة بالسراي: نسعى أن نكون رقم واحد في المنطقة وشمال أفريقيا..وهذه أهدافنا

قال مدير إدارة التجزئة بمصرف السراي “عبد الله أبو رأس” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن مصرف السراي استطاع إطلاق العديد من منتجات وقبل ذلك تم إطلاق منتج “أتي بي” وهي محفظة تمكن الزبون بشحن بطاقاته والإطلاع عليها و بشراء باقات الإتصالات ، للإنترنت من أكثر من 15 شركة اتصالات مع امكانية الدفع عن طريق الكيو آر في العديد من المحال التي تقبل على شبكة رصيد التابعة لتداول.

وتابع بالقول إن مصرف السراي يسعى الرقم يكون رقم 1 في المنطقة وشمال أفريقيا ، مضيفاً بالقول: هدفنا اطلاق فروع إلكترونية أو رقمية في المنطقة بحلول 2022 ونسعى بإنشاء أكاديمية خاصة بالمصرفيين بالتدريب على المصارف .

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