اجتماع حول التحول الرقمي والاستدامة المالية بإدارات مصرف ليبيا المركزي

طرابلس 08 يونيو 2021 (وال)- عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير بمكتبه، اجتماعًا ضم عدد من المستشارين ومديري الإدارات بالمصرف.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، إطلاق مجموعة من المشاريع التي تعني بالتحول الرقمي، وسلامة النظام المصرفي والاستدامة المالية للدولة والحوكمة وبناء القدرات، إلى جانب متابعة ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية. (وال) س خ/ ر ت

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