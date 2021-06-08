اجتماع مرتقب في مصرف ليبيا المركزي لمناقشة مقترحات سعر الدولار.. تعرف على السعر الجديد

كشفت مصادر مسؤولة في مصرف ليبيا المركزي، أنّ البنك المركزي يدرس تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي وفق ثلاثة أسعار وضعتها اللجان الفنية.

ووفقاً للمصادر بحسب وسائل اعلام محلية فإن منها تخفيض السعر بمقدار 0.25 دينار إلى 4.23 دنانير للدولار، والسعر الثاني 4 دنانير، والثالث 3.9 دنانير.

وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، في تصريحات اعلامية، أنّ هناك اجتماعاً مرتقباً لمصرف ليبيا المركزي لمناقشة مقترحات سعر الصرف الجديد بناء على التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي الشروع في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض بسعر الصرف الجديد مطلع العام 2021 والقاضي بتعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند 4.48، دون العمل بقرار المجلس الرئاسي السابق بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي الصادر في سبتمبر 2018.

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