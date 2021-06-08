“صنع الله” يعد بحلّ أزمة نقص المياه في بلدية درج

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس، بالمقر الرئيس للمؤسسة بطرابلس، وفدًا ضمّ عميد بلدية درج فاضل محمد حصن.

وحضر اللقاء كلٌّ من فوزي عبدالقادر التواتي وكيل ديوان المجلس البلدي، العابد المبروك الزائر عضو المجلس البلدي، الحبيب الساسي الصويعي، عضو المجلس البلدي، ومحمد خليفة العتيري مجلس أعيان درج، ومحمد محفوظ من أعيان البلدية، إضافة إلى مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتناول عميد بلدية درج، نبذة تاريخية عن المدينة ونسيجها الاجتماعي وأهم التحديات والصعوبات التي تواجه البلدية والمدن الواقعة ضمن حدودها الإدارية.

وقال: بلدية درج تحضن العديد من الحقول والمواقع النفطية أهمها حقل الوفاء النفطي.

وأعرب الجميع عن امتنانهم بما تم تنفيذه من برامج ومشاريع، برعاية من المؤسسة، داخل بلدية درج، ومنها إنشاء وتجهيز قسم النساء والولادة داخل مستشفى درج القروي، ومشروع مد خط للمياه لتغطية احتياج مدينة سيناون وشعوة من مياه الشرب، ومشروع صيانة وتجهيز المركز الصحي سيناون وتوفير سيارة إسعاف.

وأضاف عميد بلدية درج: البلدية في حاجة ماسّة إلى دعم المؤسسة وتدخلها لحل مشكلة نقص الإمداد المائي لأغلب مناطق البلدية، رغم قرب مسار النهر الصناعي.

من جانبه، قال “صنع الله”: المؤسسة الوطنية للنفط تقدم الدعم للمناطق المجاورة للعمليات النفطية ضمن سياسة الجار الطيب، وتقوم إدارة التنمية المستدامة بتنفيذ برامج ومشاريع لدعم السلطات المحلية في أغلب المناطق المجاورة للحقول والمواقع النفطية بقدر ما يتاح من إمكانيات ومساهمات من قبل الشركاء الأجانب.

وأضاف: سنسعى لحل بعض الأزمات داخل البلدية وبقدر ما يتاح من إمكانيات، وخاصةً مشكلة نقص مياه الشرب، ووضع آلية لضمان توفر المحروقات وصيانة آليات الخدمات وسيارات الإطفاء، ونحن نسعى للتدخل بشكل أكبر إذا تحسنت الظروف المالية وتم الحصول على الميزانيات الكافية للتحرك بشكل أوسع داخل بلدية درج وغيرها من البلديات الأخرى المجاورة للحقول والموانئ والمواقع النفطية.

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