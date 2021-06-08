تراجع واردات ليبيا عام 2020 بقيمة 13 مليار دولار

قالت منظمة التجارة العالمية، في أحدث تقرير لها، إن ليبيا سجّلت عام 2020 واردات بقيمة 13 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الاجمالية للواردات تراجعت عن السنوات السابقة؛ بسبب انتشار فيروس “كورونا”، وتداعياته على اقتصادات 16 دولة عربية، بينها ليبيا.

ويختلف الاقتصاد الليبي عن بقية اقتصادات دول المنطقة؛ بسبب اعتماده على الواردات لتغطية احتياجاته بنسبة تفوق 85%، مقابل 15% يتم إنتاجه في ليبيا، مما يجعله هشًّا في الأزمات؛ بسبب غياب الاكتفاء الذاتي.

مهتمون بالشأن الاقتصادي؛ طالبوا الحكومات المتعاقبة، بشكل متكرر؛بضرورة وضع حلول جذرية، وخطط لتنمية الصادرات، وتعزيز الصناعات، واستغلال الإمكانيات الطبيعة والمواد المختلفة، وبينها الزراعية والبحرية.

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