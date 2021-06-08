اقتصاد

تراجع واردات ليبيا عام 2020 بقيمة 13 مليار دولار

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت منظمة التجارة العالمية، في أحدث تقرير لها، إن ليبيا سجّلت عام 2020 واردات بقيمة 13 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الاجمالية للواردات تراجعت عن السنوات السابقة؛ بسبب انتشار فيروس “كورونا”، وتداعياته على اقتصادات 16 دولة عربية، بينها ليبيا.

ويختلف الاقتصاد الليبي عن بقية اقتصادات دول المنطقة؛ بسبب اعتماده على الواردات لتغطية احتياجاته بنسبة تفوق 85%، مقابل 15% يتم إنتاجه في ليبيا، مما يجعله هشًّا في الأزمات؛ بسبب غياب الاكتفاء الذاتي.

مهتمون بالشأن الاقتصادي؛ طالبوا الحكومات المتعاقبة، بشكل متكرر؛بضرورة وضع حلول جذرية، وخطط لتنمية الصادرات، وتعزيز الصناعات، واستغلال الإمكانيات الطبيعة والمواد المختلفة، وبينها الزراعية والبحرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك