أسعار النفط تواصل الارتداد

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تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء حيث سجلت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أغسطس المقبل انخفاضا بنسبة 0.89 بالمائة لتتداول عند 70.79 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 71.42 دولارا للبرميل.

وكانت العقود قد اختتمت تداولات الأمس عند 71.49 دولارا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار الخام الأمريكي “نيمكس” تسليم يوليو القادم بنسبة 1.02 بالمائة لتتداول عند مستويات 68.59 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 69.29 دولارا للبرميل.

واختتمت العقود تداولات الأمس عند مستويات 69.23 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار عقود الخام قد ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة حيث تجاوز “برنت” 72 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 2019.

كما صعد الخام الأمريكي قد سجل 69.76 دولارا وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.