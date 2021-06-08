“مجلس الأعمال” يُشارك في المنتدى الاقتصادي “الليبي الإيطالي التونسي”

شاركت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع المنطقة الشرقية، فوزية سالم، مع عدد من أعضاء المجلس، في فعاليات المنتدى الاقتصادي “الليبي الإيطالي التونسي”، الذي عُقد بتونس، وذلك بدعوةٍ من رئيس الجمعية “الليبية الإيطالية” لتنمية الأعمال.

وأكدت فوزية سالم، خلال مشاركتها، على دور مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في تنمية دور القطاع الخاص، وفتح آفاق التنمية والتعاون مع الشركات الخاصة والعامة، المحلية منها والعالمية، وعلى سبيل المثال إيطاليا وتونس، كما استعرضت مجالات وفرص الاستثمار المحلي والأجنبي في ليبيا على مستوى القطاعات كافة، والتي تهدف إلى التركيز على المنتجات غير النفطية والمتمثّلة في الزراعة والصناعة والتعدين والتجارة.

ووفقًا لبيان مجلس أصحاب الأعمال؛ فإن المنتدى يهدفُ إلى تعزيز وتنمية التعاون مع القطاعين الخاص والعام، لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدان المشاركة.

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