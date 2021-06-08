اقتصاد

المغرب: بيانات حكومية تكشف انكماش الاقتصاد 6,3%

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن حجم الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد؛ قد انكمش بنسبة 6,3%، خلال العام الماضي.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في بياناتٍ حديثةٍ لها، أن القطاع الفلاحي، باستثناء الصيد البحري؛ سجّل في 2020، ثاني انخفاض له بنسبة 8,6% بعد انخفاض قدره 5,8% عام 2019.

كما سجّلت قطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعًا، هي الأخرى، بنسبة 5,8%، مقابل ارتفاع قدره 3,9% عام 2019.

وأضافت المندوبية، أن الاستهلاك النهائي قد انخفض بالقيمة بنسبة 2,4% خلال العام الماضي، مقابل ارتفاع قدره 3,5% العام الأسبق.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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