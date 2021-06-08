خاص: إدارة المصرف التجاري الوطني تكشف أن سقف السحب يصل إلى 5000 دينار ..مع توضيح خطة السيولة

أكدت الإدارة العليا بالمصرف التجاري الوطني في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على مبادرة المصرف بوضع خطة توفير وتوزيع السيولة النقدية لكافة العملاء وزبائن المصرف مع إمكانية سحب المبالغ المالية بسقف يومي يصل إلى 5000 دينار في كافة الفروع والوكالات التابعة له .

كما وزعت مكاتب الاصدار المستحقات النقدية للفروع بشكل دوري لتوفير احتياجات المواطنين وفقاً للإدارة .

وبحسب إدارة البنك التجاري فقد وصل إجمالي للإرسالات 1.143 مليار منذ بداية سنة 2021 ، وهذا ما أدى إلى الاستقرار الكبير في حل مشكلة الازدحام بفروع ووكالات المصرف .

كما يتم العمل على تفعيل آلة الصراف الآلي و تركيب 150 الة سحب جديدة ستكون جاهزة للعمل في يونيو وفقاً لإدارة المصرف التجاري الوطني.

وأكدت إدارة المصرف التجاري استمرار عمليات شحن بطاقات الأغراض الشخصية ، وإصدار البطاقات المحلية “تداول” .

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