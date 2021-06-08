اقتصاد

ميناء مصراتة يترقب وصول 1000 حاوية بضائع وسلع

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة، في أحدث بياناتٍ نشرتها عبر منصتها الرسمية، عن توقّع إدارة ميناء مصراتة، وصول العديد من البواخر المُحمّلة بالسلع المتنوعة.

وبحسب بيانات المنطقة؛ فإن إدارة الميناء تتوقع وصول السفينة “أتلنتيك سيلفر”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 612 حاوية بضائع وسلع متنوعة قادمةً من مصر، إلى جانب وصول السفينة “كوسوفاك”، التابعة للوكيل الملاحي “الدليل”، وعلى متنها 389 حاوية بضائع قادمةً من تركيا.

وأشارت المنطقة، في بياناتها، إلى توقّع وصول السفينة “مونتارا” التابعة للوكيل الملاحي “الشرق” قادمةً من إسبانيا لشحن الخردة، لكنها لم تُفصح عن حجم الحمولة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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