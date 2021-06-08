صنع الله: شركة راس لانوف تقترب من تشغيل المجمع الصناعي

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أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز تعمل جاهدة لإعادة تشغيل المجمع الصناعي بهدف تشغيل مصنع الاثيلين المتوقف عن العمل منذ سنوات.

ويعتبر مجمع رأس لانوف البتروكيماوي من أكبر المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في مجال تصنيع النفط والغاز في ليبيا.

وقال صنع الله أن الشركة تمكنت وبسواعد ليبية صرفة من إجراء العديد من التحويرات داخل المجمع والوحدات التابعة لها لغرض تشغيل المصنع بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الإثنين، بأعضاء مجلس حكماء راس لانوف وخليج السدرة وعدد من ممثلي شريحة الشباب.

وأكد صنع الله على أن إعادة تشغيل مصنع الايثيلين سيتيح الفرصة لاستيعاب العديد من الخريجين الجدد، وكذلك سيدفع بنشاط الخدمات المصاحبة في المنطقة نحو الأمام.

في غضون ذلك ناقش صنع الله مع أعضاء مجلس حكماء راس لانوف وخليج السدرة أوضاع سكان منطقة راس لانوف وخليج السدرة والحلول المناسبة لحلحة بعض المختنقات داخل المنطقة السكنية راس لانوف.

وتطرق الاجتماع إلى حاجة بعض المناطق لبعض أعمال البنية التحتية مثل الطرق والإنارة، وكذلك كيفية خلق فرص العمل وتحفيز الشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة واستيعاب أعداد من الخريجين الجدد.

وأكد صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تدخر أي جهد من أجل تقديم المساعدة ويد العون لجميع المناطق المجاورة للعمليات النفطية.